Zonguldak'ta aracın çarptığı ayı telef oldu

ZONGULDAK (AA) – Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde aracın çarptığı ayı telef oldu.

Alınan bilgiye göre, kimliği ve plakası henüz belirlenemeyen bir araç, yola inen Zonguldak-Ereğli kara yolu Sücüllü kavşağında ayıya çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle ayı telef olurken, sürücü ise olay yerinden uzaklaştı.



Ayıyı yol kenarına taşıyan diğer sürücüler, durumu yetkililere haber verdi.

Sücüllü köyü muhtarı Hasan Kural, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gece saatlerinde yola inen ayıya bir aracın çarptığını belirterek, "Söz konusu yere gittiğimizde ayı telef olmuştu. Biz de durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine bildirdik. Başka kaza yaşanmaması için ayıyı yol kenarına aldık." dedi.