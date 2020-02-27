Zonguldak’ta Corona alarmı! Vali açıklama yaptı

Yazan:
Alaturka Online
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Vali Bektaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

* Dün akşamdan buyana gözlem altında tuttuğumuz İran’dan gelen 16 tır şoförü üzerinde yapılan tetkiklerde Corona virüsüne rastlanmaması nedeniyle gözetim sonlandırılmış, şahısların serbest bırakılmasına karar verilmiştir. Kamuoyuna duyurulur.

Twitter-Erdoğan Bektaş

Kdz. Ereğli ilçesindeki Erdemir limanı’na yük getiren 16 İran uyruklu tır şoförü, dünden bu yana Atatürk Devlet Hastanesi Site Ek Hizmet binasında gözlem altında tutuluyordu. (İHA)

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