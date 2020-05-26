Zonguldak'ta ilçeler arası geçiş kısıtlaması sona erdi

ZONGULDAK (AA) – Zonguldak'ta yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan ilçeler arası geçiş kısıtlaması sona erdi.

İl Pandemi Koordinasyon Kurulu'nun, 6 Nisan'da aldığı karar gereği kentte sınırlandırılan ilçeler arası geçişler, 27 Mayıs saat 00.00 itibarıyla son buldu.

Son ana kadar denetimlerini sürdüren Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, denetim noktasında araçları durdurarak sürücüler ile yolcuların seyahat izin belgeleri kontrol etti.

Ekipler, kısıtlamanın sona ermesiyle kontrol noktasındaki bariyer ve dubaları kaldırarak araçların geçişine izin verdi.

İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, sosyal medya hesabından, ilçeler arası seyahat kısıtlaması 27 Mayıs itibariyle önceki normallerine döndüğünü belirterek, "Genel güvenlikle ilgili şehir içinde önceden var olan sabit uygulama noktalarımız yeni normallere uygun şekilde çalışmak üzere yeniden dizayn edilecek." ifadelerini kullandı.