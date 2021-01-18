Zonguldak'ta kar nedeniyle yaylada mahsur kalan 16 kişiyi kurtarma çalışmaları sürüyor

ZONGULDAK (AA)- Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde, yoğun kar yağışının yolu kapatması nedeniyle yaylada mahsur kalan 16 kişi için yol açma çalışmaları devam ediyor.

Dün gezmek için günübirlik gittikleri Gümeli Bölüklü Yaylası'ndan yolun kar yağışı nedeniyle yolun kapanmasından dolayı dönemeyen ve yayla evlerinde kalan 16 kişi, ekiplerden yardım istedi.

İl Özel İdare, Alaplı İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Arama Kurtarma ekiplerinin hava muhalefeti nedeniyle yarıda kalan çalışmaları, bugün devam etti.

Ekiplerin, 16 kişinin kaldığı yayla evlerine ulaşmasına yaklaşık 2 kilometre kaldığı öğrenildi.

Alaplı Kaymakamı Vedat Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, mahsur kalan kişilerle sürekli iletişim halinde olduklarını söyledi.

Ailelerin gezmek amacıyla yaylaya gittiklerini ifade eden Yılmaz, şunları belirtti:

"Biri çocuk üç kişilik bir aile, Ereğli ve Alaplı ilçelerinden bir grup ile Düzce'den bir grup olmak üzere birbirinden ayrı üç grup, arazi araçlarıyla gezmek için gittikleri yayladan, kar yolu kapattığı için geri dönememişler. Şu anda yayla evlerinde kalıyorlar ve sağlıkları iyi. Konuyu yakından takip ediyoruz ve kendileriyle cep telefonu vasıtasıyla sürekli iletişim halindeyiz. Bugünlük yiyecek, giyecek ve yakacak sıkıntıları yok. İş makinesiyle birlikte arama kurtarma ekipleri yolu açma çalışması sürüyor. Arama kurtarma ekibimizin, Gümeli belde merkezinden yaklaşık 11 kilometre olan yaylaya ulaşmasına 2 kilometre kaldı. Bu gece ya da en geç yarın sabaha kadar yolu açıp mahsur kalan vatandaşlarımıza ulaşmış olacağız. Şu an itibarıyla ciddi bir sıkıntı yok."