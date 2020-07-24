Zonguldak'ta kaybolan kız arkadaşını öldürdüğü öne sürülen sanığın yargılanmasına devam edildi

ZONGULDAK (AA) – Zonguldak'ta 3 yıl önce kaybolan kız arkadaşını öldürdüğü iddia edilen sanığın yargılandığı davanın duruşması görüldü.

Zonguldak 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık E.K. bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Duruşma salonunda maktul Nesrin Koçaklı'nın (16) yakınları ve taraf avukatları hazır bulundu.

Tanık ifadesinin ardından söz alan anne Yeter Koçaklı, kızının halen bulunamadığını belirterek, "Benim kızımın cesedini nereye koydularsa söylesin. Herkesin evladı var." diyerek tepki gösterdi.

Sanık E.K. ise suçsuz olduğunu öne sürerek, "Siz büyüklerimden tahliyemi talep ediyorum. İşlemediğimiz bir suçtan dolayı yatıyoruz." dedi.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı 12 Ekim'e erteledi.

– Olay

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Karaelmas Mahallesi'nde ikamet eden Nesrin Koçaklı'nın Ocak 2017'de kaybolmasına ilişkin soruşturmada yeni bulgulara ulaşmış, kent genelindeki kamera kayıtlarının incelenmesinin ardından genç kızın kaybolduğu gün Zonguldak Limanı yakınında 20 yaşındaki E.K. ile görüştüğünü belirlemişti.



Ekiplerce geçen yıl 27 Haziran'da gözaltına alınan E.K, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe "kuvvetli suç" şüphesiyle tutuklanmıştı.



Savcılıkça hazırlanan iddianamede, telefon kayıtlarında sanığın genç kızı öldürmüş olabileceği yönündeki beyanları ve tanıkların olayla ilgili anlatımlarından yola çıkılarak Nesrin Koçaklı'yı denize attığı, boğulana ve gözden kaybolana kadar beklediği belirtilmiş, E.K'nin ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması talep edilmişti.