Zonguldak'ta özel ve resmi anaokullarında yüz yüze eğitime bir gün ara

ZONGULDAK (AA) – Zonguldak'ta özel ve resmi anaokullarının yanı sıra rehabilitasyon merkezleri ve kreşlerde yarın yüz yüze eğitime bir gün süreyle ara verildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, kent genelinde yoğun kar yağışı nedeniyle olumsuz hava koşullarınım devam ettiği belirtilerek, "Yarın yüz yüze eğitime özel ve resmi anaokulları, rehabilitasyon merkezleri ve kreşlerde bir gün süreyle ara verilmiş olup, uzaktan eğitimle devam edilmesine karar verilmiştir." ifadeleri kullanıldı.