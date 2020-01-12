Zootropolis: Hayvanlar Şehri filminin yönetmenliğini Byron Howard ve Rich Moore üstleniyor. Animasyon filmi Amerikan Film Enstitüsü tarafından 2016’nın En İyi 10 Filmi’nden biri seçildi, En İyi Animasyon Filmi kategorisinde Akademi ve Altın Küre ödülünü kazandı, ayrca BAFTA ödülüne aday gösterildi. İşte Zootropolis: Hayvanlar Şehri filminin konusu ve oyuncu kadrosu…
Zootropolis: Hayvanlar Şehri filminin seslendirme kadrosunda Ginnifer Goodwin, Jason Bateman, Idris Elba, Jenny Slate, Nate Torrence, Bonnie Hunt, Don Lake, Tommy Chong, J. K. Simmons, Octavia Spencer, Alan Tudyk ve Shakira yer alıyor.
Film; polis olmak isteyen bir tavşanın hayallerinin peşinden gitmesini, ulaştıktan sonraki hayal kırıklığını ve işini yapma arzusunda yaşadıklarını konu ediniyor.