Zordaki otelleri yeme içme mekanları kurtaracak

Coronavirüs salgını sonrası özellikle şehir otellerinin konsept değişimi ile birer deneyim merkezi haline gelmesi hedefleniyor.

Sayime BAŞÇI

Pandemi ile büyük gelir ve turist kaybına uğrayan turizm sektörü bir milat yaşarken, hem trendler hem de konseptler yön değiştiriyor. Özellikle şehir otelleri daralan pazar ile birlikte yeme içme mekanlarının rüzgarını arkasına alarak daha lokal merkezler ve rezidans olma yolunda ilerlerken, sektörün 2019 rakamlarının belli bir kısmını ancak 2024’te yakalayabileceğine işaret ediliyor. Fransa merkezli Accor Grubu Dünya Ticaret Başkanı Yiğit Sezgin, turizm sektörünün beklenenden daha yavaş bir toparlanma izlendiğini ve bölgesel farklılıkların oluşacağını kaydederek 2024 yılında 2019’un gelir seviyesine ulaşılamayabileceğini ancak ebitda tarafında, işletmelerin bu seviyeye gelebileceğini dile getirdi.

SEÇENEKLER MASADA

Hem yeni gelirler hem de çok gelir getirmeyen işlerin geride bırakılarak kâr kısmında 3 yıl içinde 2019’u geçebileceğini belirten Sezgin, sektördeki durumu “Pandemi öncesi ve pandemi sonrası olarak, turizm sektörü açısından bir milat oldu” sözleri ile özetlerken turizm sektöründe el değiştirme ve birleşmelerin olabileceğini kaydetti. Belli bir takım şehir otellerinin iş gezilerinin sona ermesi nedeni ile sıkıntı çektiğini söyleyen Sezgin, burada yatırımcı ve işletmecilerin değişik alternatifler izleyebileceğini aktardı.

OTEL ZİNCİRLERİNE Z KUŞAĞI ETKİSİ

Yiğit Sezgin, bu dönemde daha “life style” olarak tabir edilen markaların ve yeme içme kısmı kuvvetli markaların ilgi görmeye ve öne çıkmaya başladığına dikkat çekti. Türkiye’de de yatırımcılar tarafından bu yeni konseptlere ilgi gösterildiğini ve yiyecek içecek markalarının otellere bir hız kazandırdığını söyleyen Sezgin, “Otellerin bir kısmını belli renovasyonlarla yatırımlarla böyle life style otellere çevirebiliriz. Daha lokalize, örneğin içinde bir bira bahçesi bulunan, bir kulübü, bir barı olan, içinde üyelik sistemi olan, servis anlayışlarının farklı olduğu daha Z kuşağına hitap eden, müziğin yeme içmenin, sağlığın ön planda olduğu deneyim odaklı otel zincirleri şu anın en önemli trendlerinden bir tanesi” diye konuştu.