Zorlu Enerji, dijital abonelikle yılda 20 ton karbondioksit salımının önüne geçecek

ANKARA (AA) – Zorlu Enerji, abonelik hizmetlerini dijital ortamda gerçekleştirerek yılda 427 bin litre su tasarrufu sağlamayı ve 20 ton karbondioksit salımının önüne geçmeyi hedefliyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, zaman ve enerji tasarrufu sağlamak amacıyla başlatılan "Dijital Abonelik Hizmetleri" ile abonelik işlemleri imzaya gerek olmadan gerçekleştirilebilecek ve sözleşmeler dijital olarak görüntülenebilecek.

Sööz konusu projeyle, her yıl 427 bin litre su tasarrufu sağlamayı ve 20 ton karbondioksit salımının önüne geçmeyi amaçlayan Zorlu Enerji, yıl içerisinde aldığı 250 binden fazla abonelik işlemlerinin yüzde 80'ini dijital olarak gerçekleştirecek.

Dijital abonelik hizmetlerine Zorlu Enerji'nin kurumsal web sitesinde bulunan Elektrik Perakende Online İşlemler sayfası, e-Devlet uygulaması, çağrı merkezi ve müşteri hizmetleri merkezleri üzerinden ulaşılabilecek.