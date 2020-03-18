Zorlu Enerji, küresel salgına karşı önlemleri artırıyor

ANKARA (AA) – Zorlu Enerji, elektrik perakende satış faaliyetlerini üstlendiği Eskişehir, Kütahya, Afyon, Uşak ve Bilecik illerindeki ofislerinde koronavirüse (KOVİD-19) karşı aldığı önlemler kapsamında günlük temizlik ve dezenfeksiyon işlemlerinin sayısını artırdı.

Zorlu Enerji'den yapılan açıklamaya göre, şirket söz konusu illerdeki çalışanlarının ve abonelerinin güvenliği ve sağlığı için eldiven, maske ve dezenfektan kullanımına başladı.

Bu kapsamda, çalışanların yurt içi ve yurt dışı seyahatlerine, fuar ve kongre katılımlarına da kısıtlama getirilerek, toplantı ve görüşmeler online ortamda yapılmaya başlandı. Ayrıca, şirkete bağlı tüm ofislerde günlük temizlik ve dezenfeksiyon işlemleri de artırıldı.

Zorlu Enerji, özellikle yaşlı ve kronik rahatsızlığı bulunan müşterilerini gerçekleştirecekleri işlemler için online kanallara yönlendiriyor. Şirketin internet sitesi üzerinden yapılabilecek işlemler arasında abonelik başvurusu, abonelik fesih başvurusu, hatalı fatura itirazı ve müşteri bilgi güncelleme işlemleri yer alıyor.

Müşterilerine evden çıkmadan e-devlet ve çağrı merkezi yoluyla birçok işlemi gerçekleştirme olanağı sağlayan şirket, fatura ödemelerinde ayrıca internet bankacılığını kullanma kolaylığı da sağlıyor.