Zorlu: İktidarımızda terörle mücadele sonuna kadar devam edecek

İYİ Parti Sözcüsü ve Ankara Milletvekili Adayı Kürşad Zorlu, “Bizi terörle, terörizmle, teröristle bir araya getirmek en hafif tabiriyle bir şuursuzluk. İktidarımızda terörle mücadele sonuna kadar devam edecek.” dedi.

Zorlu, düzenlediği basın toplantısında, saha çalışmalarını aktararak, “Mevcut siyasi iktidara bir haberim var, gitmektesiniz.” ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemini eleştiren Zorlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in bu sistemin gelmemesi için mücadele veren en öndeki lider olduğunu söyledi.

Zorlu, şöyle devam etti:

“Bizim taahhütlerimizin hepsinin bir öyküsü, güçlü bir altyapısı var. Biz milletimizden güç alarak bize karşı yöneltilmiş saldırılara karşı durmayı bildik. İYİ Parti bugün artık Türkiye’nin milli merkezi olma kararlılığındadır ve bu konuda çok ciddi bir zemin elde etmiştir. Bugün sağ sol yok, bugün Türk, Kürt, Laz, Çerkes, Alevi, Sünni yok. Bugün yoksullukla rantçılığın mücadelesi var. Bugün sistemsizlikle Türk devlet geleneğini yeniden onarmanın mücadelesi var.”

Zorlu, köklü sorunları ortadan kaldırabilecek ortak bir akıl yönetimine ihtiyaç bulunduğunun altını çizerek, “Güçlendirilmiş Parlamenter Sisteme hızla geçebilecek çoğunluğu sağlayarak Sayın Genel Başkanımızın başbakanlık hedefine ilerlemesini sağlayacağız, bunu da başaracağız.” dedi.

ANKET SONUÇLARI



Zorlu, bir gazetecinin anket sonuçlarıyla ilgili bir sorusu üzerine, İYİ Parti’nin hedefine doğru ilerlediğini ifade ederek, “Bize gelen anketlerde İYİ Parti yüzde 15’in üzerinde bir oy oranına taşınmış durumda. Bu bizim için yeterli değil. Birinci parti olmayı hedefliyoruz. Önümüzde 15 günlük bir süre var, hızlı bir biçimde yeniden o hedefe ulaşacağımıza inanıyoruz.” diye konuştu.

Siyasette zaman zaman dalgalanmalar olacağını vurgulayan Zorlu, “Milletin feraseti her şeyin üzerindedir. Son bir haftadır bunu net bir şekilde görüyoruz.” değerlendirmesinde bulundu.

Zorlu, başka bir soru üzerine ise ittifaklarının içerisinde HDP’nin bulunmadığının altını çizerek, çözüm sürecini anımsattı. Zorlu, şunları kaydetti:

“Sözde çözüm süreci, maalesef Habur’daki o görüntüler, Oslo, Dolmabahçe… Daha önce Öcalan ile görüşme konusunu inkar ettiler sonra hendekler kazıldı, tuzaklar kuruldu. 700’ün üzerinde şehidimiz maalesef. En önemlisi bugün milletimizin içerisine ayrıştırma tohumları da çoğunlukla o dönemde ekildi. Bunu kim yaptı? AK Parti. Öcalan’ın mektubunu kim okudu. Biz mi yaptık onu? Seçime ramak kala devletin kanalına çıkardı.”

‘DÜŞMANLIK DİLİ ARTIK BİTMELİ’



Vatandaşların bu değerlendirmeleri gördüğüne işaret eden Zorlu, şu yanıtı verdi:

“HÜDA PAR meselesini görmezden geliyorlar. Bir karartma politikası uygulanıyor. Geçtiğimiz günlerde bir AK Partili yetkili, ‘HÜDA PAR bizim ittifakımızın içerisinde değil’ diye bir açıklama yaptı. Bunu milletin gözüne baka baka söylüyorlar. Doğru içerisinde değil tam göbeğinde. TBMM’ye hangi oylarla girecekler. Ama bu partinin birçok programında kabul edilemez şeyler var. Bazılarını hatırlatmak lazım. ‘Ne mutlu Türküm’ diyene ifadesinin kaldırılması, anayasadaki ilk 4 madde…En son artık kendilerini durduramadılar ‘Türk bayrağı demeyelim’ dediler. Şimdi bunları olmamış gibi kabul edip, Türk milliyetçiliğini her yerde itiraf eden, bunu gururla savunan, taşıyan Meral Akşener’e, İYİ Parti’ye mi söz söylüyorsunuz. Ellerinde bu yalan propagandanın dışında hiçbir araç kalmamış.

Bizi terörle, terörizmle, teröristle bir araya getirmek en hafif tabiriyle bir şuursuzluk. Bizim iktidarımızda terörle mücadele sonuna kadar devam edecek. Biz demokrasiyi, çoğulculuğu, birlikte yaşam iradesini esas alan bir siyasi partiyiz. Sevgiyi hakim kılmak istiyoruz düşmanlığı değil. Düşmanlık dilinin artık bitmesi gerekiyor.”