Zorlu müzakere ve gözyaşı ile İklim Zirvesi COP26 sona erdi

İki hafta önce başlayan ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açılış etkinliklerine son dakikada katılmadığı Glasgow’daki İklim Zirvesi’nden sonuç çıktı. Ama son dakikada Hindistan’ın müdahalesiyle COP26’daki anlaşmanın etkisi yumuşatıldı.

Sozcu.com.tr

İskoçya’da iki haftadır devam eden Birleşmiş Milletler İklim Zirvesi bir anlaşmayla tamamlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açılış törenlerine katılmayarak gündem olduğu etkinlik, fosil yakıtlara karşı kolektif bir duruşun sergilenmesiyle de bir ilk oldu.

Yetkililer ve dünya ülkeleri küresel ısınmayı yavaşlatmak için çalışmalara ve 1.5 derecelik hedefe ulaşmak için çalışacaklarına garanti verirken ABD’nin temsilcisi John Kerry, “Eğer bir müzakere iyiyse, bütün katılımcılar rahatsız olur. Bence bu da güzel bir müzakerenin örneği” dedi.

HİNDİSTAN SON DAKİKADA DEĞİŞTİRDİ

Kerry’nin bu açıklamasının ardında ise Hindistan’ın son dakikada zirvenin karar metninde “kömürü bırakalım” ifadesi yerine “kömürü azaltalım” baskısını kurması ve amacına ulaşması yatıyor. Zirvenin son saatlerinde Hindistan’ın İklimden Sorumlu Bakanı Bhupender Yadav, “Gelişmekte olan ülkeler kendi ilerleme politikaları ve yoksullukla mücadele ederken kömür ve fosil yakıtlar kullanmama sözünü nasıl verebilir” diyerek zirvenin karar metnini değiştirdi.

Hindistan’a Çin ve diğer ülkelerin de destek vermesiyle tartışma kısa sürede büyüdü. En sonunda kömür tüketiminin “kademeli olarak azaltılmasına” karar verildi.

Bu gelişmenin ardından ve müzakerelerin sabaha kadar sürmesi üzerine zirvenin başkanı Alok Sharma, “Olayların bu şekilde gelişmesinden dolayı çok üzgünüm” dedi. Sharman’nın konuşması sırasında boğazının çatallanması ve güçlükle konuşması salondaki heyetin alkışlarla destek vermesine sebep oldu.

Zirvenin ardından çevre örgütü Greenpeace’in üst düzey yöneticisi Jennifer Morgan, bardağın dolu tarafını gördüğünü söyledi. Morgan, “Tek bir kelime değiştirdiler fakat bu zirveden çıkan mesajı değiştiremediler. O da kömür döneminin sona erdiği. Eğer bir kömür şirketinde üst düzey yöneticiyseniz bu zirvenin sonuçları sizin için çok kötü” dedi.