Zorunlu Trafik Sigortası’nda değişiklik

Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, trafik kazaları sonucunda bedeni olarak zarar gören kişilere ödenen tazminatın en önemli belirleyici unsurlarından olan ‘trafik kazalarında iskonto oranı’ yüzde 1,80’den yüzde 1,65’e indirildi. Araç hasarlarının onarımında ise öncelikle orijinal parça kullanımı şartı getirildi.

Sozcu.com.tr

Resmi Gazete’de yayımlanan bir kararla, Zorunlu Trafik Sigortası’nın genel şartlarında değişikliğe gidildi.

Buna göre, araç hasarlarının onarımında ise öncelikle orijinal parça kullanımı şartı getirildi. Bunun mümkün olmadığı ya da hak sahibinin onayının alınması halinde hasar gören parça, eşdeğer bir parça ile değiştirilebilecek.

Bu düzenlemeyle, araçların onarımında zarar görenlerle sigortacıların arasındaki en önemli uyuşmazlık noktasının giderilmesi amaçlanıyor.

İSKONTO ORANINDA DEĞİŞİKLİK

İlgili karar, Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) açıklamasıyla duyuruldu.

Açıklamada, trafik kazalarında iskonto oranının yüzde 1,80’den yüzde 1,65’e indirildiği belirtildi.

İskonto oranı, trafik kazaları sonucunda bedeni olarak zarar gören kişilere ve hak sahiplerine ödenecek tazminatın en önemli belirleyici unsurlarından biri olarak niteleniyor.

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