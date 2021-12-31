Zorunlu trafik sigortasında zam oranları belli oldu

Akaryakıt zamlarıyla boğuşan milyonlarca araç sahibine bir kötü haberde zorunlu trafik sigortasından geldi.

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Tarife Uygulama Esasları Hakkındaki Yönetmeliği’ni değiştirdi.

Resmi Gazete’nin 31 Aralık 2021 tarihli

mükerrer sayısında yayımlanarak yürürlüğe giren değişiklikle, 1 Şubat 2022’den itibaren zorunlu trafik sigortası tarifelerinde yüzde 20’ye kadar zam yapılabilecek. Azami prim tutarları, 2022 yılı Şubat ayından itibaren aylık yüzde 1,5 (bir önceki ayın azami prim tutarları üzerinden) olarak arttırılacak. Bu oran daha önce yüzde 1.25’ti.

2017 yılından itibaren trafik sigortasında azami fiyat (tavan fiyat) uygulamasına geçildi ve il il, hem araç gruplarına hem de sürücülerin hasar geçmişine göre sigorta primlerini Hazine ve Maliye Bakanlığı belirlemeye başladı.

Sigortacılar, kamunun belirlediği fiyatın üzerine çıkamıyor ama isterlerse altına inebiliyorlar. Sigorta şirketlerinin trafik sigortasına uygulayacakları fiyat artışlarını da Hazine ve Maliye Bakanlığı belirliyor.