Zouma’nın kedileri elinden alındı! Adidas’tan feshi, West Ham’dan ceza

Evindeki kedilere şiddet uyguladığı videonun ortaya çıkmasının ardından Fransız futbolcu Kurt Zouma’ya tepkiler dinmiyor! Giyim sponsorunun feshi kararının yanı sıra İngiltere Premier Lig ekibi West Ham’dan da ceza geldi. Ayrıca Zouma’nın evindeki kediler RSPCA tarafından alınarak barınağa koyuldu.

İngiltere Premier Lig ekibi West Ham’da forma giyen Kurt Zouma’nın önceki gün ortaya çıkan evindeki kedilere yönelik eziyet görüntüleri sonrasında Fransız futbolcuya tüm dünyadan tepki yağdı!

Kediye tekme ve tokat attığı, yere fırlattığı görülen Zouma, önce sosyal medyada ardından da West Ham’ın iç sahada Watford ile oynadığı karşılaşmada tribünler tarafından protesto edildi. Konuyla ilgili Ada’da faaliyet gösteren Hayvanlara Karşı Zulmü Önleme Derneği (RSPCA) Fransız futbolcunun evindeki kedilere sahip çıktı. Dernek, iki kedinin Zouma’nın evinden alındığını ve bundan sonra kendi barınaklarında olacağını açıkladı.

ADIDAS FESHETTİ

200 bin kişiden fazla imzanın toplanıp yargılanması istenen Zouma’ya bir darbe de sponsoru Adidas’tan geldi. Oyuncunun sponsoru firma, yaptıkları soruşturmanın ardından Zouma ile çalışmayacaklarını açıkladı.

KULÜBÜ DE CEZA KESTİ

Watford maçında David Moyes’un görev verdiği Kurt Zouma’ya Londra ekibi de kayıtsız kalmadı! West Ham, Zouma’nın en üst sınırdan ceza aldığını açıklayarak, iki haftalık maaş kesintisi yapıldığını duyurdu. 250 bin Sterlin’lik bu para hayvan derneklerine bağışlanacak.

Öte yandan Watford maçı sonrasında West Ham Teknik Direktörü David Moyes, Zouma’ya forma verilmesiyle ilgili soruya, “Videoyu izledim ve gerçekten hayal kırıklığına uğradım. Hayvanları çok seven ve onlarla ilgilenen biriyim. Ancak işim, West Ham’ın galibiyet almasını sağlamak” şeklinde cevap verdi.

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