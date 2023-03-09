Zübeyde Hanım’ın huzurunda 8 Mart anması

Karşıyaka Belediyesi, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kapsamında Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün annesi Zübeyde Hanım’ın anıt mezarında anma programı düzenledi. Saygı duruşu ve Karşıyaka Belediye Bandosu eşliğinde İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programda kadın haklarına vurgu yapıldı.

“BÜYÜK BEDELLER ÖDEDİLER”

Anma programında konuşan Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay, Dünya Kadınlar Günü’nün kadın mücadelesinin bir simgesi olduğunu vurgulayarak, “8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kadının ben varım, ben de insanım, ben de haklarım ve sorumluluklarımla bireyim, yurttaşım; emeğim ve alın terimle bugünü ve yarını kuranım demesinin simge günüdür.

Hiç kuşkusuz kadınların bunu dillendirmesi, kabul ve saygınlık görmesi, ahlakta, vicdanda, yasada ve yaşamda karşılık görmesi kolay olmamış; büyük mücadeleleri ve bedel ödemeleri gerektirmiştir. Bu tarihi yazan bütün kadınları saygı ve minnetle selamlıyorum. Elbette yaşamımı belirleyen annemi ve değerli eşimi de kişisel bir değerbilirlik ile anıyor ve selamlıyorum” dedi.

“HÜZÜNLERİNİ, HÜZNÜM KABUL EDİYORUM”

Konuşmasında Kahramanmaraş merkezli büyük deprem felaketinde hayatını ve sevdiklerini kaybeden kadınları da hatırlatan Başkan Tugay, şunları kaydetti:

“Her yıl olduğu ve olacağı gibi, yine büyük bir kadının ‘Bir anne dünyayı değiştirebilir’ sözünü yaşamıyla, yetiştirdiği oğluyla, büyük önderimiz ve başöğretmenimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ulusuna ve insanlığa armağan eden Zübeyde Hanım’ın huzurundayız. Karşıyaka’nın asla bitmeyecek saygısını, minnetini ve sevgisini sunuyoruz. Bu 8 Mart’ta yüreğimiz acı, keder ve üzüntü içinde.

Yaşadığımız depremin yüreğimizde açtığı yaraların büyük ağırlığı altındayız. Ben bu 8 Mart’ta depremde yitirdiğimiz kadınları kederle anıyor, yaşadıkları vahim acılarla yaşama tutunmaya çalışan kadınların hüzünlerini hüznüm olarak kabul ediyorum. Oralara gittim, onları gördüm. Onlara yoldaş olmak, yaralarını sarmak, mümkün değil ama üzüntülerini paylaşmak ve geleceğe hep birlikte umutla bakmak için, 8 Mart’ı üstümüze düşen sorumlulukları anımsama günü olarak görme çağrısı yapmak istiyorum”

“KADIN YOKSA HİÇBİR ŞEY YOK”

Dünyayı ve ülkeyi güzelleştirmek için birlik ve beraberlik içinde mücadele edilmesi gerektiğini belirten Tugay, şöyle devam etti: “Bu sorumluluğun ruhumuzda ve algımızda yaratacağı enerji, var olan tüm olumsuzlukları ortadan kaldırmak için bize güç ve cesaret verecektir. Çünkü kadınlar yoksa hiçbir şey yok ve biz güzel olan her şeyi ancak ve ancak hep birlikte var edeceğiz. İşte o zaman yaşam da, ülkemiz de, dünyamız da çok güzel olacak. 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü, bugün işte asıl bunları anımsatmalıdır.”

Zübeyde Hanım Anıt Mezarında düzenlenen programa; Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Cumhuriyet Halk Partisi Karşıyaka İlçe Başkanı Rafet Yacan ve yönetimi, CHP Karşıyaka Kadın Kolları Başkanı Fatma Cengiz ve yönetimi, Karşıyaka Belediye Meclis Üyeleri, bürokratlar, muhtarlar, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Başkan Tugay’ın konuşmasının ardından katılımcılar anıt mezara karanfillerini sundu.