Zülfü Livaneli İsyan Etti: Bu Kadar Mı Kötüleşti Bu Millet!

Sanatçı Zülfü Livaneli CHP Ankara İl Başkanlığı’nın Facebook canlı yayınına katılarak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

CHP Ankara İl Başkan Yardımcısı Caner Önönde’nin sorularını yanıtlayan Zülfü Livaneli büyükşehir belediyelerinin CHP tarafından alınmasının iktidar tarafından hala sindirilemediğini savundu.

Zülfü Livaneli “Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’ın sahra hastanesini mühürlediler. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap seçerin halka bedava ekmek dağıtmasını engellediler. Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş’ın bağış toplamasını yasakladılar ve soruşturma açtılar. Belediye başkanlarımız halka daha iyi hizmet verilmesi için belediyelerimiz çırpınıyor ama iktidar buna izin vermiyor. Bu dönemde siyaset yapılması bana delilik gibi geliyor. Böyle bir dönemde siyaset yapılmaz” diye konuştu.

İnsanlık değerlerinin artık Türkiye’de kaybolduğunu ifade eden Zülfü Livaneli “En son benim çok canımı yakan bir şey oldu. Ebru Şallı oğlunu kaybetti. Bir annenin evlat kaybetme acısı var. Evlat kaybetmiş bir kadına küfür tweetleri var. Bu hale gelmiş bir insana ne anlatılabilir! Bizim son yıllarda kültürümüz kötülüğü besliyor. Umarım tekrar iyi günlere gideceğiz” dedi.

ZÜLFÜ LİVANELİ KİMDİR?

Ömer Zülfü Livanelioğlu (d. 20 Haziran 1946; Ilgın, Konya), bilinen adıyla Zülfü Livaneli, Türk müzisyen, senarist, politikacı, yazar ve yönetmen.

Ömer Zülfü Livanelioğlu, 20 Haziran 1946’da Konya’nın Ilgın ilçesinde dünyaya geldi.

Livaneli, 1994 yerel seçimlerinde, Sosyaldemokrat Halkçı Parti’den İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na aday oldu. Anavatan Partisi’nin adayı İlhan Kesici, Refah Partisi’nin adayı Recep Tayyip Erdoğan ve Doğru Yol Partisi’nin adayının Bedrettin Dalan olduğu çekişmeli seçim sürecinde oyların %20,30’unu alan Livaneli üçüncü geldi.

Erdoğan ise %25,19’luk bir oranla Belediye Başkanı seçildi. Livaneli, 2002 genel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi’den İstanbul milletvekili seçildi. Partinin 13. Olağanüstü Kurultayı’nda yeter sayıda imza bulamadığı için genel başkan adayı olamadı ve parti yönetimini ağır şekilde suçlayarak istifa etti.

Kitapları

Huzursuzluk (2017)

Konstantiniyye Oteli (2015)

Kardeşimin Hikayesi (2013)

Edebiyat Mutluluktur (2012)

Harem (2012)

Serenad (2011)

Sanat Uzun Hayat Kısa (2010)

Son Ada (2008)

Sevdalım Hayat

Leyla’nın Evi

Gorbaçov´la Devrim Üstüne Konuşmalar

Mutluluk (2002)

Bir Kedi, Bir Adam, Bir Ölüm

Livaneli Besteleri

Engereğin Gözündeki Kamaşma

Diktatör ile Palyaço

Türkiye Orta Zekalılar Cenneti

Sis

Dünya Değişirken

Geçmişten Geleceğe Türküler

Arafat´ta Bir Çocuk

ZÜLFÜ LİVANELİ ŞARKILARI (En sevilen şarkıları)

Merhaba

Gözlerin

Güneş topla benim için

Yiğidim aslanım

Leylim ley

Karlı kayın ormanı

Ey özgürlük

Böyledir bizim sevdamız