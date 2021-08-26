Zulüm vergisi 6 fabrikayı yuttu

ASO Başkanı Nurettin Özdebir, devletin sadece bir sanayiciye 300 milyon lira KDV borcu olduğunu belirterek, “Bu parayla 50 milyondan 6 tane yeni fabrika yapılabilirdi” dedi.

Erdoğan SÜZER

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir, devletin sanayiciye olan KDV iadesi ödemelerinde ciddi aksamalar yaşandığını, bunun da sanayi üretimini olumsuz etkilediğini bildirdi. Sanayicilerin adeta zulüm vergileriyle boğuşurken üstüne bir de devletten KDV iadelerini alamadığını belirten Özdebir, “Benim sadece bir üyemin 300 milyon liranın üzerinde birikmiş KDV alacağı var. Bu para ile en az 6 tane yeni fabrika yapılabilir” eleştirisinde bulundu.

Başkan Özdebir, ASO Meclis toplantısında sanayicilerin sıkıntılarını dile getirdi. Nakit kaynağa ulaşma konusunda yaşadıkları sorunlara çözüm beklerken bir taraftan da sanayicilerin üzerine ciddi ölçüde KDV yükünün binmeye devam ettiğini belirten Özdebir, “KDV iadeleri genellikle 1 yılı aşan sürede bile ödenmiyor. Yİ-ÜFE, yani sanayicinin enflasyonu yüzde 45. Alacaklı olduğum KDV’den kaynaklı bu para benim elimde olsaydı mal alacaktım veya yatırım yapacaktım. Oysa sanayicinin parası yüzde 45 negatif faizle devletin elinde eriyor. Yanı sıra sermaye ihtiyacını karşılamak için yüzde 20’yi aşan faizle bankadan kredi kullanıyoruz” diye konuştu.

“BU ADALETSİZLİK”

Özdebir, devletten parasını alamayan sanayicinin, yüksek faizle kredi kullandığını, üstelik bu krediyi masraf olarak bile gösteremediğini ifade ederken, “Bu, adaletsizlikten çıkıp üretmeme ve zulüm vergisi haline geldi. Benim sadece bir üyemin 300 milyon liranın üzerinde birikmiş KDV alacağı var. Bu para ile 50 milyon liradan en az 6 tane yeni fabrika yapılabilir. Üstelik bu para yüzde 45 enflasyonun olduğu bir ortamda devletin elinde eriyor” dedi.

YOKSULLAŞTIRAN BÜYÜME

Nurettin Özdebir, Merkez Bankası’nın enflasyonu düşürmeye çalışmasına rağmen ÜFE kaynaklı olarak stokta bekleyen ciddi bir enflasyon riski oluştuğunu, stoktaki enflasyon riskinin yüzde 45 düzeyine ulaştığını belirtti. Türkiye’nin büyümesindeki sorunlara da işaret eden Özdebir, “Son 10 yılın ortalama büyüme hızı pozitif olduğu halde, ihracat hacmi yükselirken ihracat birim fiyatlarının belirgin ölçüde düşmesi, Türkiye’nin ‘yoksullaştıran büyüme’ sorunu yaşadığını ortaya koymaktadır. Yerli üretim şart” ifadesini kullandı.