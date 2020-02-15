Zümrüdüanka 5. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Zümrüdüanka 4. son bölüm izle…

Zümrüdüanka 4. bölümü FOX TV ekranlarında yayınlandı. Zümrüdüanka son bölümde; Saniye’nin her geçen gün Serhat’a daha fazla yakınlaşması ise Zümrüt’ü büyük bir hayal kırıklığına uğratacaktır. Zümrüt, Serhat’ı bir kez daha kaybetmeye razı olmak istemiyor. Peki Zümrüdüanka 5. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Zümrüdüanka 4. son bölüm izleme linki…

Zümrüdüanka 4. bölümü yayınlandı. Son bölümde; Holdingdeki yetkilerini Serhat’a kaptırmak üzere olan Abbas buna nasıl karşılık verecektir? Serhat, Abbas’ın kurduğu oyunu nasıl bozacaktır?

ZÜMRÜDÜANKA YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Zümrüdüanka 5. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yeni bölüm fragmanı yayınlandığı andan itibaren aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz.

ZÜMRÜDÜANKA 5. BÖLÜM FRAGMANI

ZÜMRÜDÜANKA 4. BÖLÜM İZLE

ZÜMRÜDÜANKA SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Öfkeyle kalkıp zararla oturan Abbas, Zümrüt’ün yaptığını asla unutmayacaktır. Zümrüt, olanlardan Serhat’a bahsetmese de yaşadıklarını kolay kolay unutamaz. Azimet, Zümrüt’ün Demirkan Konağı’ndaki varlığını kabullenmeye niyetli değildir. Abbas ise kafasındaki şüphelere bir cevap bulmak için Ülfet ve Meliha’nın kapısını çalar. Sonuçta eline geçen şey onu bile şaşırtacaktır. Öte yandan Ülfet, Rüstem’i kendinden uzaklaştırmaya devam ederken başına geleceğin farkında değildir. Saniye’nin her geçen gün Serhat’a daha fazla yakınlaşması ise Zümrüt’ü büyük bir hayal kırıklığına uğratacaktır. Zümrüt, Serhat’ı bir kez daha kaybetmeye razı olacak mıdır? Holdingdeki yetkilerini Serhat’a kaptırmak üzere olan Abbas buna nasıl karşılık verecektir? Serhat, Abbas’ın kurduğu oyunu nasıl bozacaktır?