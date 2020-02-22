Zümrüdüanka 6. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! (Zümrüdüanka 5. son bölüm izle)

Zümrüdüanka dizisi 5. bölümüyle bu akşam izleyici karşısına çıktı. Yayınlandığı günden beri sevilerek takip edilen dizinin son bölümünde; Serhat’ın polisler tarafından götürülmesi Demirkan Holding’de bomba etkisi yaratmıştır. Perişan olan Azimet başlarına gelen bütün felaketlerden Zümrüt’ü sorumlu tutuyordur. İşte Zümrüdüanka 6. yeni bölüm fragmanı ve son bölüm izleme ekranı.

FOX ekranlarında her cumartesi yayınlanan Zümrüdüanka dizisinin 5. bölümü bu akşam izleyici kitlesiyle buluştu. Zümrüdüanka son bölümünde; Abbas, Serhat’tan sonsuza dek kurtulmak için yeni bir plan yaparken kaldıramayacağı kadar ağır bir darbe yiyeceğinden habersizdir. Bunun sonuçları sadece Abbas’ı değil tüm Demirkan Konağı’nı darmadağın edecektir. İşte Zümrüdüanka 6. yeni bölüm fragmanı ve son bölüm izleme sayfası.

ZÜMRÜDÜANKA 6. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

Abbas’ın katil olduğunu herkes öğreniyor. Haftaya yeni bölümümüzde görüşmek üzere! #yanındanayrılmam pic.twitter.com/bon0t80RcK — Zümrüdüanka (@zumruduankafox) February 22, 2020

ZÜMRÜDÜANKA SON BÖLÜM FRAGMANI

ZÜMRÜDÜANKA 5. SON BÖLÜM İZLE

ZÜMRÜDÜANKA 5. BÖLÜM ÖZETİ

Serhat’ın polisler tarafından götürülmesi Demirkan Holding’de bomba etkisi yaratmıştır. Perişan olan Azimet başlarına gelen bütün felaketlerden Zümrüt’ü sorumlu tutuyordur. Bir kez daha Serhat’ı kaybetmek istemeyen Zümrüt, onun masumiyetini ispatlamak ve Serhat’ı özgürlüğüne kavuşturmak zorundadır. Ülfet ise Rüstem’deki değişimin sebebini öğrenir. Karı koca arasında geçen sert hesaplaşma Ülfet’in yaralarını deşer. Abbas, Serhat’tan sonsuza dek kurtulmak için yeni bir plan yaparken kaldıramayacağı kadar ağır bir darbe yiyeceğinden habersizdir. Bunun sonuçları sadece Abbas’ı değil tüm Demirkan Konağı’nı darmadağın edecektir. Zümrüt, Abbas’ın son hamlesini nasıl atlatacaktır? Serhat’ı kurtarabilmek için kimden yardım isteyecektir? Serhat ailesini bir arada tutmayı başarabilecek midir?