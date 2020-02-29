Zümrüdüanka 7. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Zümrüdüanka 6. son bölüm izle…

Zümrüdüanka 6. bölümü yayınlandı. Son bölümde; Latif’in itirafıyla Demirkan Konağı’ndaki tüm dengeler alt üst olmuştur. Azimet’in Saniye ile ilgili düşüncelerini öğrenen Abbas bunu kendi lehine çevirmek için sinsi bir plan yapar.

ZÜMRÜDÜANKA YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Zümrüdüanka 7. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yeni bölüm fragmanı yayınlandığı andan itibaren aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz.

ZÜMRÜDÜANKA YENİ BÖLÜM FRAGMANI

ZÜMRÜDÜANKA SON BÖLÜM İZLE

ZÜMRÜDÜANKA 6. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Latif’in itirafıyla Demirkan Konağı’ndaki tüm dengeler alt üst olmuştur. Azimet’in Saniye ile ilgili düşüncelerini öğrenen Abbas bunu kendi lehine çevirmek için sinsi bir plan yapar. Safını açık açık ilan eden Azimet de Zümrüt’ü yaralamak için hiç vakit kaybetmeyecektir. Bir karar verme noktasına gelen Zümrüt, Serhat’tan beklediği desteği göremeyince yıkılır. Rüstem’in evi terk ettiğini öğrenen Nezaket bunu fırsata çevirmek için harekete geçer. Suhandan ise durmak bilmeyen taciz mesajlarından bunalmıştır. Oysa Suhandan için kabus dolu günler daha yeni başlamıştır… Abbas’ın ölüm emrini verdiği Tolgahan Özgüç cinayetinin tetiklediği olaylar Demirkanlar’ı büyük bir felakete sürüklerken, ailesini cansiperane korumaya çalışan Serhat ve Zümrüt’ü büyük bir tehlike beklemektedir. Abbas doğup büyüdüğü konağa geri dönmeyi başarabilecek midir? Zümrüt içine düştüğü çıkmazdan sıyrılabilecek midir? Serhat’ın gücü ailesini korumaya yetecek midir?