Zümrüdüanka 9. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Zümrüdüanka 8. son bölüm izle…

Zümrüdüanka 8. bölümü FOX TV ekranlarında yayınlandı. Zümrüdüanka son bölümde; Serhat ve Zümrüt, Körkuyu mahallesinin mağdur sakinlerine yardıma giderler. Burada Serhat’ın kulağına çalınan bazı sözler onun Zümrüt’e karşı yumuşayan tavrını değiştirecektir. Peki Zümrüdüanka 9. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Zümrüdüanka 8. son bölüm izleme linki…

Zümrüdüanka 8. bölümü yayınlandı. Son bölümde; Niyazi Çavuş’un söyledikleriyle soluğu Abbas’ın karşısında alan Serhat, karşısında Azimet’i bulacaktır. Annesinin ölümü ile ilgili öğrendikleri ise Serhat’ı perişan eder.

ZÜMRÜDÜANKA YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Zümrüdüanka 9. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yeni bölüm fragmanı yayınlandığı andan itibaren aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz.

ZÜMRÜDÜANKA FRAGMAN

ZÜMRÜDÜANKA SON BÖLÜM İZLE

ZÜMDÜRÜANKA 8. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Niyazi Çavuş’un söyledikleriyle soluğu Abbas’ın karşısında alan Serhat, karşısında Azimet’i bulacaktır. Annesinin ölümü ile ilgili öğrendikleri ise Serhat’ı perişan eder. Zümrüt, Kudret’in tehditlerinden sonra gergin bir halde konağa döner. Tüm sıkıntılarına rağmen Serhat ve Zümrüt, Körkuyu mahallesinin mağdur sakinlerine yardıma giderler. Burada Serhat’ın kulağına çalınan bazı sözler onun Zümrüt’e karşı yumuşayan tavrını değiştirecektir. Konakta kalmaya başlayan Meliha’yı kendisi için tehlike olarak gören Fitnat, onun gözünü korkutmaya kararlıdır. Bu arada Suhandan’ın nikahı için hazırlıklar tamamlanmıştır. Özgüçlerin hain planlarından habersiz olan Demirkanlar düğün alanında yerlerini alırlar. Suhandan’ı evlilikten vazgeçirmeyi başaramayan Serhat ise sessiz ve derinden bir hazırlığın içerisindedir. Serhat, Zümrüt’e karşı yumuşayacak mıdır? Özgüçlerin kurduğu tuzağa kimler düşecektir? İki aile arasındaki gerilim kimlere zarar verecektir?