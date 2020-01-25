Zümrüdüanka nerede çekiliyor? İşte Zümdürüanka dizisinin çekildiği yer!

Zümrüdüanka dizisi bu akşam ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Yapımını Pastel Film’in, yapımcılığını Yaşar İrvül ve Efe İrvül’ün üstlendiği, yönetmen koltuğuna Cemal Şan’ın oturduğu dizinin senaryosunu ise Can Sinan kaleme alıyor. Peki Zümrüdüanka dizisi nerede çekiliyor? İşte dizinin çekimlerinin yapıldığı ilimiz.

FOX ekranlarının yeni dizisi Zümrüdüanka bu akşam ilk kez ekranlara geliyor. Dizinin oyuncu kadrosunda Alp Navruz, Ceren Yılmaz, Hatice Aslan, Selim Bayraktar, Ayten Uncuoğlu, Serhat Özcan, Elif Çakman gibi isimler yer alıyor. Peki Zümrüdüanka dizisi nerede çekiliyor? İşte Zümrüdüanka dizisinin çekildiği yer ve diziden bilgiler.

ZÜMRÜDÜANKA NEREDE ÇEKİLİYOR?

Güçlü aşk hikayesi ve sürükleyici konusuyla dikkat çeken Zümrüdüanka dizisi Kapadokya’da çekiliyor.

ZÜMRÜDÜANKA İLK BÖLÜM ÖZETİ

Zümrüt Kuloğlu, Nevşehir’in en müflis mahallesinde babası, annesi ve iki kız kardeşiyle birlikte yaşamakta, İç Anadolu’nun en kudretli ailelerinden Demirkanların fabrikasında çalışmaktadır… Zümrüt’ün annesi Ülfet halinden sürekli şikayet eden, kızlarını hayırlı bir kısmetle evlendirip yaşadıkları rezil hayattan kurtulmanın hesapları peşinde olan bir kadındır…

Zümrüt, bir yandan onun baskılarıyla başa çıkmaya uğraşırken diğer yandan Demirkanların varislerinden Adil Bey’in evlenme teklifini annesinden gizlemeye çalışmaktadır… Ne var ki Ülfet bunu öğrenecek ve kızını nikah masasına oturtmak için bin bir çeşit oyuna başvuracaktır… Zümrüt ise her şeye rağmen direnecektir. Çünkü yüreğini kavuran bir sır vardır… Zümrüt, Demirkanların Suriye’de şehit düşen torunu Serhat’a aşıktır… Ve bu aşk küle dönmüştür…