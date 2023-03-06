

ABD Savunma sanayi devi Northrop Grumman’dan Ergün Kırlıkovalı‘nın Şirketine “Kalitede Mükemmellik” Ödülü.

90.000’den fazla çalışanı ve yıllık 30 milyar doların üzerinde geliriyle dünyanın en büyük silah üreticilerinden ve askeri teknoloji sağlayıcılarından olan Amerika merkezli Northrop Grumman Corporation, kaliteli ve hızlı gelişmiş teknoloji çözümleri sunmalarına yardımcı oldukları için 60 tedarikçi iş ortağına Tedarikçi Mükemmeliyet Ödülü verdi.

Performans Mükemmeliyeti Ödülü, Kalite Mükemmeliyeti Ödülü, Stratejik Mükemmeliyet Ödülü olarak üç kategoride verilen ödüllerde, Ergün Kırlıkovalı‘nın şirketi Integrated Polymer Industries, Inc., Kalite Mükemmeliyeti Ödülü aldı.

Havacılık ve savunma şirketi Devi Northrop Grumman, Kalite Mükemmeliyeti Ödülü’nü siparişleri %99,5’ten daha fazla zamanında teslimat ve sıfır hata ile üreten şirketlere veriliyor.

Ergün Kırlıkovalı Kimdir?

45 yıldır Los Angeles’ta yaşayan Türk Amerikan Toplumun önde gelen isimlerinden Kimya Mühendisi Ergün Kırlıkovalı, Amerikan Deniz ve Hava Kuvvetleri’nde kullanılan özel malzemelerin üreticisi.

Amerikan Savunma Bakanlığı‘na ait F35 ve B1 savaş uçaklarını görünmez yapan, çelik kadar güçlü ve polimer kadar esneyebilen kaplama üreten Kırlıkovalı‘nın dünyada rakibi yok.