Bakan’dan ‘kayıp çocuk’ açıklaması

Yazan:
Alaturka Online
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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, deprem bölgesindeki kayıp çocuklarla ilgili açıklama yaptı. Yanık, şunları söyledi:

– Yoğun bakımda olup kimliği tespit edilemeyen çocuklarımız var. Kimliği tespit edilmeyen çocuklarımızı tespit ettikten sonra ailenin ihbarlarını değerlendirdikten sonra kolluk gücü devreye girer.

– Kimliği tespit edilemeyen çocuklarımızın doğrudan kimliği tespit çalışmalarına devam ediyoruz. Bu millet çocuklarına sahip çıkar. Dolayısıyla süreç devam ederken  çocuklar organ mafyasının eline düştü bu konuyla Bakanlığa gelen bir tek ihbar yok.

– Bunu kasten yapan arkadaşlarımız var. Bunun farkındayız.

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