Cenk Tosun için resmi hamle! Beşiktaş harekete geçti

MLS ekibi Chicago Fire’ın Cenk Tosun’a yaptığı 3 yıllık sürpriz teklif golcü oyuncunun kafasını karıştırırken, siyah-beyazlı yönetimi de harekete geçirdi. İşte Beşiktaş’taki son gelişmeler ve transferin ayrıntıları…

GHEZZAL BEKLENİYOR

Kartal’da Rachid Ghezzal heyecanı yaşanıyor. Kasığındaki sakatlığı düzelen Cezayirli yıldız, Medipol Başakşehir’le pazar günü deplasmanda oynanacak zorlu maçta büyük ihtimalle ilk 11’de yer alacak.

Adrese teslim paslarının yanı sıra duran toplarda çok etkili olan yetenekli futbolcunun dönüşü takımın ofansif gücünü artıracak. Ghezzal’ın takıma katılması teknik heyetin elini bir hayli güçlendirecek. Başarılı futbolcu özellikle takımın topa sahip olması ve organize atak geliştirmesi konusunda büyük bir koz olacak.

Rachid Ghezzal kişiliğiyle de kadronun en sevilen isimleri arasında yer alıyor. Siyah-beyazlı futbolcuların, Ghezzal’ın takıma dönüşünü adeta dört gözle bekledikleri ifade ediliyor.

MASUAKU TAMAM MI DEVAM MI?

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Ankaragücü maçında sürpriz biçimde ilk 11’de sahaya sürdüğü Arthur Masuaku konusunda koşullara göre hareket edecek. Siyah-beyazlı hoca ligde ikincilik şanslarının güçlenmesi halinde Masuaku’dan yararlanmayı sürdürecek. Sözleşmesinde şarta bağlı zorunlu satın alma opsiyonu bulunan Demokratik Kongolu sol bek ikincilik yarışından uzaklaşılması halinde ise büyük olasılıkla kulübeye çekilecek.

Sezon başında West Ham’dan kiralanan Masuaku’nun kontratında 25 maça ilk 11’de başlaması halinde bonservisinin 2,2 milyon euro karşılığında İngiliz ekibinden satın alınması koşulu bulunuyor. 29 yaşındaki futbolcu şimdiye kadar 20 maçta 11’de yer alırken, 2 karşılaşmada ise sonradan oyuna dahil oldu.

Beşiktaş, 25 maçlık şartı yerine getirmesi durumunda Masuaku’ya 3 yıllık sözleşme imzalatmak zorunda da kalacak. Bu arada Masuaku’nun onay vermesi ve kulüplerin anlaşması halinde mevcut sözleşmenin koşullarında değişiklik yapılabilecek.

CENK TOSUN OLUMLU YANIT VERMEDİ

Bir süredir kaliteli bir golcü arayan ABD kulübü geçtiğimiz hafta Cenk’e yıllığı 2 milyon dolardan 3 senelik teklifte bulunmuştu. Beşiktaş’la sezon başında 1+1 senelik sözleşme imzalayan ve yıllık 550 bin euro garanti ücret kazanan deneyimli forvet, bonservis için de 2 milyon doları gözden çıkaran Chicago Fire’a henüz olumlu yanıt vermedi. 31 yaşındaki golcünün ücretler konusundaki eşitsizlikten rahatsızlık duyduğu ancak siyah-beyazlı takımı yarı yolda bırakmak istemediği öğrenildi.

BEŞİKTAŞ YÖNETİMİNDEN YENİ HAMLE

Cenk Tosun gelecek sezon Beşiktaş’ta kalması halinde mevcut sözleşmesine göre yine 550 bin euro garanti ücret alacak. İmza parası ve bonuslar hariç yıllık 3,1 milyon euro kazanan takım arkadaşı Vincent Aboubakar’ın 6’da biri ücrete oynayan Cenk’in yönetimden iyileştirme beklediği kaydedildi. Ahmet Nur Çebi başkanlığındaki yönetim kurulunun da bu konuda bir süredir çalışma yürüttüğü aktarıldı. Siyah-beyazlıların önümüzdeki günlerde Cenk Tosun’un yıllık ücretine ciddi bir zam yapmayı planladıkları ifade edildi.

Milli futbolcunun yıllık ücretinde iyileştirme yapılmaması halinde sezon sonunda durumunu gözden geçireceği ve yurt dışında bir kulübe gidebileceği de ileri sürüldü.