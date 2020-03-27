Corona Virüsü Salgını ABD’de Ceza ve Yargı Sistemini Altüst Etti

Corona virüs tehdidiyle ilgili önlemlerin arttırılmasından kısa bir süre öncesine kadar başkent Washington’daki cezaevinin önünde her gün, mahkum yakınları ziyaret için sıra oluşturuyordu ve avukatlar hapisteki müvekkillerini görmek için sıklıkla buraya girip çıkıyordu.

Şu an cezaevi tesisi sessizliğe büründü. Ziyaretçilerin girişine izin verilmiyor. Avukatlar müvekkilleriyle uzaktan görüntülü görüşme aracılığıyla iletişim kuruyor.

Cezaevinin önünde beklerken Amerika’nın Sesi’ne konuşan, adının Marie olduğunu söyleyen bir kadın, “Oğlumu görmek istedim ama beni geri çevirdiler” diyor ve ekliyor: “Mevcut sağlık kısıtlamalarına bakarsak oğluma yakın bir zamanda sarılamayacağım gibi görünüyor.”

Corona virüsü pandemisi bir hafta içinde Amerika’da ceza yargılama sistemini neredeyse tamamen altüst etti.

2,2 milyondan fazla mahkumun bulunduğu Amerika’da sağlık yetkilileri hem eyalet hem de federal cezaevlerinde salgının hızlı bir şekilde yayılmasından endişe ediyor. Corona virüsünün neden olduğu COVID-19 hastalığı testleri pozitif çıkan mahkum ve gardiyanların sayısının arttığı haberleri geliyor. Sağlık uzmanları ve hak savunucuları mahkumların ve gözaltında olanların korunması için hiç olmadığı kadar kapsamlı ve kararlı adımlar atılması için çağrıda bulunuyor.

Son haberlere göre, ülke genelindeki kalabalık birçok cezaevinden binlerce mahkum serbest bırakıldı.

Başkent Washington’daki cezaevinde, COVID-19 testi pozitif çıkan bir gardiyanla temasta bulunduğu tahmin edilen 60 mahkum karantina altına alındı.

Washington’da yerel yönetimin iletişimden sorumlu müdürü Olivia Dedner bu 60 mahkumun, sanıldığının aksine, virüsü taşıyan gardiyanla temasta olmadıklarının anlaşılmasının ardından karantinadan çıkarıldığını aktardı.

Başkente komşu Virginia eyaletinin Fairfax bölgesinde emniyet birimleri gözaltına alınanlara sağlık kontrolu amaçlı sorular yöneltiyor. Fairfax Şerifi’nin ofisinden yapılan bir açıklamada tutuklulara ve gözaltına alınanlara ateşleri olup olmadığının sorulduğu, virüs belirtileri gösterenlere maske verilerek tecrit altına alındıkları belirtildi.

Amerika Medeni Haklar Birliği federal, eyalet ve yerel yetkililere seslenerek ileri yaşta olan ve COVID-19’a karşı risk grubunda bulunan mahkumların serbest bırakılmasını talep etti. Gelecek iki yıl içerisinde tamamlanması beklenen cezaların hafifletilmesi ve hafif suçlarda tutuklamaların azaltılması da birliğin yaptığı çağrılar arasında.

ABD Yargı Sistemi Yavaşladı

Amerikalılar’a evlerinden çıkmamaları çağrısının yapıldığı bu günlerde yargı sistemi de duraksadı; mahkemeler kapandı, davalar ertelendi ve emniyet güçleri prosedürleri mevcut koşullara göre düzenlemeye çalışıyor.

Washington Üst Mahkemesi Başkanı Robert Morin, haklarında açılan davaların duruşmalarına gelmemeleri nedeniyle tutuklanan 18 yaş altı mahkumların serbest bırakılması için yerel emniyet birimine talimat verdi.

Philadelphia’da da Komiser Danielle Outlaw şiddet içermeyen suçlarda tutuklamaları askıya aldı. Bu, şu an için tüm hırsızlık, gasp, narkotik suçlar ve fuhuş suçlarının hapisle cezalandırılmayacağı anlamına geliyor.

Emniyet yetkilileri ayrıca çağırıldıkları duruşmalara gelmeyenler hakkında tutuklama emri verilmesini de geçici olarak kaldırdı ancak bir taraftan da şiddet içerikli suçlara karışanların tutuklanacağına ve hapis cezası alacağına da vurgu yaptı.

Geçen hafta Washington’da ikinci bir polis memurunun daha COVID-19 virüsü taşıdığı tespit edildi. Bu da, emniyet ekiplerindekilerin büyüyen salgın karşısında daha fazla etkilenmeye başlayacaklarının işareti olarak değerlendiriliyor.

Örneğin, hafta başında, yasadışı bir şekilde havai fişek patlatılan bir suç mahalline giden polis memurları bir taraftan bölge sakinlerine sosyal mesafeyi korumaları konusunda uyarıda bulunmak zorunda kalırken, bir taraftan da görgü tanıklarının ifadelerini almaya çalıştı.

VOA’ya konuşan Washingtonlu bir polis memuru, emniyet çalışanlarına kendilerini virüsten korumaları için maske ve eldiven verildiğini ve yeni uygulamalar getirildiğini aktardı ve “Polis memurlarının güvenliğinin sağlanması için verilen yeni emirler sanırım bu kamu sağlığı krizi boyunca bir süre de devam edecek” diye konuştu