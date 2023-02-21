Depremin simge fotoğraflarından olmuştu; Acı hikayesini SÖZCÜ’ye anlattı

Elbistan’da yaşayan Sultan Avcu’nun “Kuru ekmeği kırılmadı ama annem kurtulamadı” ifadeleriyle paylaştığı ve 6 Şubat depreminin simge karelerinden biri haline gelen fotoğrafın hikayesine SÖZCÜ muhabiri ulaştı.

Paramparça olan kolon ve kirişlerin altında, bir sunta dolabın üzerine dizilmiş sapa sağlam duran yufka ekmekleri gösteren fotoğrafı ablasının çekerek paylaştığını söyleyen Mehmet Kırık, yıkılan evin annesine mezar olduğunu söyledi.

“YUFKALARIN SAHİBİ ANNEM 4. GÜN ÇIKARILDI”

Annesi Fatma Kırık’ın 72 yaşında olduğunu, Elbistan’ın Yunus Emre Mahallesindeki o evde tek başına yaşadığını söyleyen Kırık, “Annem 7.7 büyüklüğündeki Pazarcık depreminde değil, ikinci deprem olan Elbistan’daki 7.6 büyüklüğündeki sarsıntıda yıkılan evde enkaz altında kaldı. Muhtemelen ev ilk depremde zarar gördü, ikinci depreme dayanamadı. Ben Almanya’dan depremin ikinci günü Elbistan’a geldim. Annem hala enkaz altındaydı.

Sonrasında enkazda çalışmalara başlayan kurtarma ekipleri çalışmaları büyük bir titizlikle yürüterek, o yufka ekmekleri yapan annemizi enkazdan 4. gün çıkardı. Biz çay içmeden onlar içmedi, yemek yemeden onlar yemedi. Bizim enkazın başında Antalya Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen vardı. Annemin cesedi çıkarılıncaya kadar orada bekledi. Hepsine minnettarım” dedi.

“YUFKALARI KIŞA HAZIRLIK İÇİN YAPMIŞTI”

Yıkılan evde hiç zarar görmeyen ekmeklerin Kahramanmaraş’ın meşhur yufka ekmeği olduğunu söyleyen Mehmet Kırık, “Afşin’e bağlı köyümüzde sonbaharda kışa hazırlık olsun diye yufka ekmek pişirilir. Yufkalar piştikten sonra hemen kurur. Kuruduktan sonra üst üste dizilir. Sonra kış aylarında tüketilmek üzere evde muhafaza edilir.

Kahramanmaraş’ın meşhur olan bu ekmekleri uzun süre dayanır. Annemin köyde yapıp Elbistan’a getirdiği o yufkalar tamamen yıkılan evde zarar bile görmedi. Evi ve o ekmekleri gören herkes gibi fotoğrafı ben de çektim, ama paylaşmaya içim elvermedi. Depremleri yaşayan ablam ise daha soğukkanlı çıkıp, kendinde o gücü bulup fotoğrafı paylaştı” şeklinde konuştu.