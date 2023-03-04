Eylemleri sonuç verdi: Galeria sitesinde tahliye başladı

Diyarbakır’ın merkez Yenişehir ilçesindeki altında 3 kat AVM bulunan 4 bloklu Diyar Galeria sitesinin 2 bloğu iki büyük depremde yıkıldı.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü bünyesindeki hasar tespit komisyonu yaptıkları incelemede binalara yıkık, acil yıkılacak raporu verdi.

İçeride mahsur kalan evcil hayvanlar için yapılan girişimler üzerine yıkım durduruldu. Hayvanların canlı olarak kurtarılmasından sonra yeniden yıkıma başlanıldı.

Bu kez yıkık durumda olan bloklardaki bina sakinleri ile sitenin altındaki AVM’deki bürolarda faaliyet yürüten avukat, mali müşavir ve şirketler yıkımın durdurulması için 1. Sulh Hukuk Mahkemesine başvuruda bulunarak ileride telafisi mümkün olmayan sonuçlar doğuracağından yıkımın öncelikle delil tespiti yapılana kadar durdurulması talebinde bulundu.

MAHKEME KENDİ VERDİĞİ KARARI 6 SAAT SONRA GERİ ÇEKMİŞTİ

Bu talebi kabul eden mahkeme yıkım kararının durdurulmasını, 4 kişilik bilirkişi heyetinin de olay yerinde inceleme ve keşif yapmasına karar verdi.

Ancak 6 saat sonra mahkeme, “Sehven alınmış bir karardır” diyerek verdiği bu kararı geri çekti. Bunun üzerine aileler Valiliğe başvuruda bulununca yıkım kararı tekrar durduruldu.

Çevre ve Şehircilik bu kez “Yıkık, acil yıkılacak” raporu verdiği Diyar Galeria sitesinin raporunu “Ağır hasarlı”ya çevirdi. Ev ve bürolarındaki kıymetli evrak; bilgisayar, ziynet eşyaları ile ev ve büro malzemelerinin çıkarılması için konut ve işyeri sahipleri, Galeria önünde geçen hafta oturma eylemi başlattı.

BU SABAH İZİN VERİLDİ EŞYALAR ÇIKARILDI

Depremzedelerin eylemi sonuç verdi ve bu sabah itibariyle eşyalarını kontrollü bir şekilde çıkarmalarına izin verildi.

Polis gözetiminde izdiham yaşanmaması için dairelerde tahliye işlemi kontrollü olarak gerçekleştiriliyor.

İzin verilmesinden sonra Galeria’nın bulunduğu Elazığ Caddesi üzerine gelen kamyon ve pikaplara eşyalar yüklenirken, tahliye işleminin iki gün devam edeceği öğrenildi.

Ev ve işyerlerindeki eşyaların tahliyesinden hemen sonra da kamu güvenliği açısından risk ve tehlike arz ettiği için yıkımın acil olarak gerçekleştirileceği bildirildi.