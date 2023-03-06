Fenerbahçe’de Ferdi Kadıoğlu ile ilgili ilginç detay! Tam 17 maç…

Süper Lig’in 24. haftasında Kayserispor’a konuk olan Fenerbahçe, açık ara krallığa koşan Enner Valencia ve sezonun yıldızı Ferdi Kadıoğlu’nun golleriyle 3 puana uzandı. Evindeki Galatasaray yenilgisi sonrası çıktığı 6 lig maçında 5 galibiyet 1 beraberlik elde ederek iyi bir seri yakalayan Sarı Lacivertliler, liderle arasındaki puan farkını korumayı başarırken Ferdi Kadıoğlu ile ilgili ilginç bir detay ortaya çıktı.

7 SEZONUN EN İYİSİ

Sarı Lacivertliler, lider Galatasaray’ı amansız takibini sürdürüyor. Jorge Jesus ve öğrencileri, zorlu Kayserispor deplasmanını da kazasız atlattı. 2-0 kazanan Fenerbahçe, ligde 23 mücadele sonunda 51 puana ulaştı. Bu başarılı performans belki henüz zirveyi getirmedi ama 2.22 puan ortalamasıyla Sarı-Lacivertliler’in son 7 sezondaki en iyi 23 haftası oldu. Fenerbahçe, bu sezonkinden daha iyi ortalamayı yıldızlarla dolu kadroya sahip olduğu 2015-16’da yakalamıştı. O dönemde Van Persie, Nani, Kjaer, Alves, Meireles, Diego, Sow ve Markovic gibi isimlerle sezonun büyük bölümünü iyi bir şekilde geçiren Fenerbahçe 23 maç sonunda 53 puanla 2.30’luk ortalama yakalamıştı. Ancak sonraki süreçte peş peşe gelen kayıplar nedeniyle şampiyonluk kaçmıştı.

AÇIK ARA ÖNDE GİDYOR

Fenerbahçe, ligde son 7 sezonun en iyi puan ortalamasını yakalarken, şu anda aynı zamanda en skorer takım konumunda. Jorge Jesus’un ekibi 23 maç sonunda rakip fileleri tam 58 kez havalandırdı, maç başına 2.52 gol ortalamasına ulaştı. Ayrıca Enner Valencia da ağları 23 kez sarsarak krallık yarışında açık ara önde gidiyor. Sarı-Lacivertliler, ligde aldığı 4 yenilginin 3’ünde ise 10 kişi kaldıktan sonra golleri yiyerek mağlup oldu.

KAYSERİSPOR KALESİNE FÜZE!

Sarı Lacivertli ekibin istikrar abidesi Ferdi Kadıoğlu, Kayserispor maçının da yıldızlarından biri oldu. Sadece savunmada değil hücuma da büyük destek veren genç sağ bek, güzel oyununu bir golle süsledi. Milli futbolcu, 67. dakikada attığı harika füze ile takımının 2. golünü kaydetti. Bu sezon ilk kez rakip fileleri havalandıran Ferdi, toplamda ise 36 maçta 2 gol pası vermeyi başarmıştı.

🚀 Ferdi Kadıoğlu’nun müthiş füzesi #Fenerbahçe pic.twitter.com/DM4x3sU6zw

— Fanatik (@fanatikcomtr) March 4, 2023

SERDAR DURSUN: 30 MİLYON EURO

Ferdi Kadıoğlu, Kayserispor maçında uzaktan jeneriklik bir gole imza atmıştı. Yıldız futbolcu, karşılaşma sonrası sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Ülkece zor günlerden geçiyoruz, galibiyeti ve attığım golü depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza ve kahraman kurtarma ekiplerine hediye ediyorum. Kalbim hep sizinle olacak, yaralarımızı birlikte saracağız” ifadelerini kullandı. Serdar Dursun, takım arkadaşının bu gönderisinin altına, “30 milyon Euro” yazdı.

SIRADA FERDİ VAR!

Son 2 sezonda kariyerinde ciddi bir çıkış yakalayan Ferdi Kadıoğlu, bu sezon özelinde ise teknik direktör Jorge Jesus’un vazgeçilmezi oldu. Portekizli hoca ile birlikte hem fiziksel olarak hem de oyun görüşü anlamında gelişim gösteren 23 yaşındaki oyuncu, yükselişini sürdürüyor. Son yıllarda transfer dönemlerinde Avrupa’ya önemli futbolcularını ihraç eden Sarı Lacivertliler’de artık sırada Ferdi Kadıoğlu bulunuyor.

YERİNİ SAĞLAMLAŞTIRDI

Philip Cocu zamanında Fenerbahçe’ye Comolli’nin temasları sayesinde katılan Ferdi Kadıoğlu son 2 sezon içerisinde resmen takımın vazgeçilmezleri arasında yer aldı. İlk 11’de yerini sağlamlaştıran ve nerede görev verilirse verilsin, başarılı performansını devam ettiren Ferdi Kadıoğlu şimdiden birçok ekibin dikkatini çekmiş durumda. Milli yıldız, şampiyonluk yarışında, Avrupa Ligi son 16 turundaki Sevilla eşleşmesinde ve gelecek haftalarda takımın en önemli isimlerinden biri konumunda.

İNGİLTERE’DEN İZLEMEYE GELDİLER

Fenerbahçe’nin yıldızı her geçen gün daha da parlayan oyuncusu Ferdi Kadıoğlu’nun Avrupa’daki piyasası her geçen gün daha da artıyor. Ferdi Kadıoğlu’nu son olarak Kayseri maçında İngiltere Premier Lig takımlarından Newcastle United ve Brighton’un temsilcileri izledi.

BAYERN MUNIH İDDİASI! CANCELO’NUN YERİNE…

Alman basınında Frankfurter Rundschau’nun haberine göre Bayern Münih, Sarı Lacivertli forma ile birlikte Avrupa Ligi’nde ve Süper Lig’de istikrarlı bir şekilde iyi performanslar ortaya koyan Ferdi’yi mercek altına almaya karar verdi. Bayern Münih yönetimi gelecek sezon için kadro yapılanmasına başlarken devre arasında Manchester City’den kiraladığı 28 yaşındaki Joao Cancelo’nun 70 milyon Euro’luk satın alma maddesini kullanmakta kararsız. Alman devinin bu transfer yerine Ferdi’yi gündeme aldığı ifade edildi.

PİYASA DEĞERİ 12 MİLYON EURO

Fenerbahçe’nin 2018-19 sezonunda Nijmegen’den 1.4 milyon Euro’ya kadroya kattığı 23 yaşındaki yıldız oyuncu bu sezon 32 resmi maça çıkarken takımına 1 gol ve 3 de asistlik katkı sağladı. Kayserispor maçında attığı golle büyük beğeni toplayan Ferdi’nin Premier Lig’den Newcastle ve Brighton’ın da radarına olduğu belirtiliyor. Yıldız ismin piyasa değeri ise 12 milyon Euro…

BONSERVİSİ BELİRLENDİ

Ferdi’nin piyasasının farkında olan Sarı Lacivertli kurmaylar, 2026 yılının Haziran ayına kadar sözleşmesi bulunan oyuncusu için adeta tok satıcıyı oynuyor. Sağ bek ve sol bek dışında yüksek teknik becerisi sayesinde orta sahada da görev yapabilen Ferdi için Fenerbahçe 25 milyon Euro bonservis bedeli belirlemiş durumda.

TAM 17 MAÇTIR SINIRDA!

Fenerbahçe’nin milli oyuncusu Ferdi Kadıoğlu, gösterdiği performansla dev takımların dikkatini çekerken ilginç bir detay ortaya çıktı. Tam 17 maçtır sarı kart sınırında oynayan Ferdi, 8 Ağustos’taki Ümraniyespor maçının 90+5. dakikasında, 15 Ağustos’taki Kasımpaşa maçının 42. dakikasında ve 3 Eylül’deki Kayserispor maçının 74. dakikasında sarı kart görmüştü. Süper Lig’de bu sezon 22 resmi maçta 1 gol, 3 asistle oynayan 23 yaşındaki oyuncu, sarı kart görmesi halinde cezası nedeniyle 1 maçlığına formasından uzaklaşacak.