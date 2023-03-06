Güntekin Onay Beşiktaş-Ankaragücü maçını değerlendirdi:Maçı yine Mert kurtardı

Süper Lig 24. hafta maçlarıyla kaldığı yerdend evam ederken Beşiktaş’ın konuğu Ankaragücü’ydü. Siyah-Beyazlılar rakibini Salih ve 2 sene sonra geri dönen Aboubakar’ın golüyle mağlup ederken kaleci Mert Günok’un performansı yine alkış topladı.

WELİNTON CEZALI DURUMA DÜŞTÜ

Beşiktaş’ta Welinton Souza Silva, MKE Ankaragücü karşısında gördüğü sarı kart sonrası cezalı duruma düştü.

Spor Toto Süper Lig’in 24. haftasında sahasında karşılaştığı Ankaragücü’nü 2-1’lik skor ile mağlup eden Beşiktaş’ta Welinton, müsabakanın 90+6 dakikasında gördüğü sarı kart nedeniyle cezalı duruma düştü. Brezilyalı oyuncu bu sezon Süper Lig’de Kasımpaşa, İstanbulspor ve Sivasspor maçlarında sarı kart görmüştü.

Başkent ekibi karşısında bu sezonki 4. sarı kartla cezalandırılan deneyimli stoper, Süper Lig’de bir sonraki hafta deplasmanda oynanacak olan Başakşehir müsabakasında forma giyemeyecek…

YENİ TRANSFERLER İLK KEZ FORMA GİYDİ

Beşiktaş’ta yeni transferler ilk kez siyah-beyazlı formayı giydi. Onur Bulut ve Omar Colley, 11’de sahaya çıkarken Alexsandru Maxim ise 84. dakikada müsabakaya dahil oldu.

Spor Toto Süper Lig’in 24. haftasında Beşiktaş, konuk ettiği Ankaragücü’nü 2-1’lik skor ile mağlup etti. Siyah-beyazlılarda devre arasında transfer olan oyunculardan Onur Bulut ve Omar Colley karşılaşmaya 11’de başlayıp 90 dakika sahada kalırken, Alexsandru Maxim ise müsabakanın 84. dakikasında Nathan Redmond’ın yerine dahil oldu.

KARTAL 3 MAÇ SONRA GALİBİYETLE TANIŞTI

Beşiktaş, Süper Lig’de MKE Ankaragücü karşısında aldığı galibiyet ile 3 maç sonra galip geldi.

Spor Toto Süper Lig’in 24. haftasında Beşiktaş, Ankaragücü’nü konuk etti. Müsabaka siyah-beyazlıların 2-1’lik üstünlüğü ile sonuçlandı. Siyah-beyazlılar, Süper Lig’de yakaladığı 5 maçlık galibiyet serisinden sonra Fatih Karagümrük ve Antalyaspor maçlarında sahadan beraberlik ile ayrılırken, Sivasspor ile deplasmanda karşılaştığı müsabakada ise yenildi.

Beşiktaş, Vodafone Park’ta ağırladığı Ankaragücü’nü 2-1 mağlup ederek ligde 3 maçın ardından galibiyetle tanışmış oldu.

ABOUBAKAR 3. DÖNEMİNDEKİ İLK GOLÜNÜ ATTI

Vincent Aboubakar, Beşiktaş’taki üçüncü dönemindeki ilk golünü kaydetti.

Spor Toto Süper Lig’in 24. haftasında sahasında karşılaştığı Ankaragücü’nü 2-1’lik skorla mağlup etti. Bu maçta takımının ikinci golünü kaydeden Vincent Aboubakar, siyah-beyazlı forma ile üçüncü dönemdeki ilk golüne ulaşmış oldu.

Kamerunlu santrfor siyah-beyazlı forma ile ilk kez transfer olduğu 2016-2017 sezonunda 12 gol, 4 asist kaydederken, ikinci dönemi olan 2020-2021 sezonunda ise 15 gol atıp 8 de asist yapmıştı.

Hürriyet yazarı Güntekin Onay, Beşiktaş-Ankaragücü maçını değerlendirdi:

MAÇI YİNE MERT KURTARDI

Tempoyu ilk bölümde yükseltmeyen siyah beyazlılar dakikalar ilerledikçe oyundaki ağırlığını Ankaragücü’ne hissettirdi. Özellikle ilk yarının son 15 dakikalık bölümündeki yoğun baskı golü ve en az 5 gollük pozisyonu da beraberinde getirdi. Cenk Tosun’un ve Redmond’ın kaçırdığı fırsatlar ve kaleci Gökhan’ın kurtarışları Beşiktaş’ın farkı artırmasını engelledi.

GÜNEŞ NEDEN BEKLEDİ?

İkinci yarıda rakibine pozisyon vermediği halde kalesinde şok bir gol gören siyah beyazlılar, Aboubakar’ın bireysel becerisiyle attığı golle üstün oynadığı maçta bir kez daha öne geçti. Ankaragücü’nün bıraktığı alanları iyi kullanıp çok sayıda pozisyon üreten Beşiktaş, net fırsatları değerlendiremeyip gol kaçırma yarışına girince maçı da tehlikeye soktu. Şenol Güneş çok yorulduğu belli olan Cenk’i çıkartmak için neden 84’üncü dakikayı bekledi? Anlayamadık. Kenarda Maxim gibi klas ve usta bir oyuncu varken değişiklikler bu kadar gecikince de 3 puanı kurtarmak bir kez daha kaleci Mert’e düştü.

YENİ TRANSFERLER İYİYDİ

Beşiktaş, farklı kazanacağı bir maçı zor bitirdi. Yeni transferlerden Onur, Colley ve Hadziahmetovic oynadıkları futbolla göz doldururken 84’te oyuna giren Maxim de her topa dokunuşunda kalitesini gösterdi. Şenol Hoca’nın geç değişiklikleri ve 5 oyuncunun girmesi siyah beyazlıların balansını bozdu. Kadro kalitesi ve derinliği artan Beşiktaş, bu telaşlı oyundan ders çıkartırsa ligde yeniden bir seri yakalayabilir.