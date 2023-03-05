Hatay’da yeni su kuyuları açılıyor

Kahramanmaraş ve Hatay merkezli depremler nedeniyle su şebekelerinin ciddi zarar gördüğü kentte, çoğu yerde kesintiler yaşanıyor.

Kesinti olmayan bölgelerde ise sağlık açısından su tüketilmemesi önerildi. Kamu ve sivil toplum kuruluşları vatandaşların içme suyu ihtiyacını ambalajlı paket hazır sularla giderirken, çadır ve konteyner kentlere de tankerlerle su taşınmaya başlandı.

Hasarlı su kuyularının onarılması ve yeni kuyuların açılması için de DSİ ekipleri çalışmalar yürütüyor.

“SONDAJ 1 HAFTA-15 GÜN SÜRÜYOR”

DSİ Adana 6ncı Bölge Müdürlüğü Sondaj Şube Müdürü Zeki İdem, deprem bölgelerinde 26 bölge müdürlüğü ekibiyle tüm imkanları seferber ettiklerini söyledi.

İçme ve kullanma suyu temini için Antakya merkez, İskenderun ve Kırıkhan’da yeni sondaj çalışmaları yaptıklarına değinen İdem, şu ifadeleri kullandı;

*3 kuyumuz da bitme aşamasında. Amacımız bir an önce çadır ve konteyner kentlere su ulaştırmak.

*Kuyularımız tamamlandıktan sonra su numunelerini analiz ettireceğiz. İçme veya kullanma vasfına göre vatandaşlarımızın kullanımına sunacağız. Daha önce Antakya yöresinde açtığımız kuyularda saniyede 5-50 litre arası debi aldığımız noktalar mevcut.

*En çok verim beklediğimiz yer İskenderun sahası. Antakyada açtığımız sahada ise saniyede 5 litre su alabileceğimizi ümit ediyoruz.

*Sondaj çalışmaları derinliğine göre ortalama 1 hafta ile 15 gün arasında değişiyor. Hız kesmeden yeni kuyular da açmayı planlıyoruz. (DHA)