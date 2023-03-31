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31 Mart 2023
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İsias Otel’in inşaat fenni mesulü tutuklandı

Alaturka Online
Alaturka Online

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan binalara ilişkin soruşturmalar sürüyor.

Depremlerde yıkılan, aralarında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden gelen sporcuların da bulunduğu 65 kişinin yaşamını yitirdiği İsias Otel ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında güvenlik güçleri, otelin statik proje müellifi ve fenni mesulü olan Erdem Yıldız’ı İzmir’de gözaltına alarak kente getirdi. İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Yıldız, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. (AA)

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