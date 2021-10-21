Merkez Bankası faiz kararı öncesi Babacan’dan çarpıcı dolar açıklaması!





DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, İzmir’den Türkiye’ye seslendi. Babacan, “Ülkemiz derin bir ekonomik krizin içinde ancak biz şuna güveniyoruz; bu ülke ehil ve dürüst insanlar tarafından yönetildiğinde çok çabuk ayağa kalkar. Bu ülkenin potansiyeli buna müsait, yeter ki yetki doğru ellerde olsun. 2002, 2008 ve 2009 krizlerini biz çözdük, bu krizi de inşallah biz çözeceğiz” dedi. Merkez Bankası faizi yüzde 18’e indirdi, hazinenin borçlanma faizlerinin 2 buçuk kat artmasına sebep oldu. Zannediyorlar ki; ’biz talimat verirsek Merkez Bankası faizi indirirse ülkede faizler inecek…’ Siz bunu rüyada görürsünüz! Merkez Bankası’nın bağımsızlığı yok. Bu ülkede kurun da faizin de enflasyonun da düşmesinin, makul seviyelerde seyretmesinin tek yolu var; o da güven. Sizin güven oluşturmanız gerekiyor, bunu anlayamadılar. 20 yıllık iktidarın bunu anlayamamış olmasının sebebi işin ehli ve dürüst kadrolar çok az. Bunlar olmayınca çözüm üretemezsiniz. Sadece ekonomide doğruları yapmak bile şu an Türkiye’nin ekonomisini düzeltmez. Hukukun üstünlüğünü yerle bir ettiyseniz, bunun üzerine bir ekonomi inşa edemezsiniz. Merkez Bankası şimdi tek kolu kırılmış, tek kolla mücadele etmeye çalışan yalnız bir kurum. Çünkü rezervler eksi 52’ye düşmüş. Merkez Bankası başkanlığı mevsimlik işçiye döndü. Siz 3 ayda bir başkanı değiştirirseniz kimse ona inanmaz. Cumhurbaşkanı ülkenin Anayasası’na bağlı hissetmiyor. ‘Görevimi tarafsızca yapacağıma yemin ederim’ diye göreve başlıyor, ama tarafsızca görevini yaptığını kabul etmek mümkün mü? Anayasa mahkemesi karar alıyor, Cumhurbaşkanı uymuyor. Siz bu hukuksuzlukla bu ülkenin ekonomisini düzeltemezsiniz ve düzeltemeyeceksiniz. #merkezbankası #alibabacan #dolar #devapartisi #faizkararı #haber #haberler #haberizle #siyaset