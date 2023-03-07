Stefan Kuntz’tan Arda Güler itirafı!

A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, UEFA EURO 2024 elemelerinde 25 Mart’ta Ermenistan, 28 Mart’ta Hırvatistan ile oynayacağımız maçlar öncesi yoğun bir görüşme trafiğinde. Ay yıldızlı ekibimize futbolcu gönderen takımlarla ve teknik adamlarla görüşen, futbolcularla da bir araya gelen deneyimli teknik adam kritik maçlar öncesinde Hürriyet’e özel bir röportaj verdi. Kuntz depremin etkilerinden oyuncu tercihlerine, eleştirilerden gelecek hedeflerine başta olmak üzere birçok konuda önemli açıklamalarda bulundu.

‘AYNI İLGİYİ GÖREN BİRÇOK FUTBOLCU ARTIK YOK’

İşte Kuntz’un o açıklamaları:

“Arda Güler bizim için bir cevher! Türkiye’nin, Türk futbolunun bir değeri. Arda Güler ile alakalı sorduğunuz için mutluyum. Sizler Türk basını olarak şunu benden çok daha iyi biliyorsunuz. Geçmişte de Arda’ya gösterilen ilgi başka futbolculara da verildi. Ve bu ilgi sonucunda bazı oyuncularımız erken transferler yaptılar, yanlış kararlar verdiler. Ya da bunun altında ezilip futbol hayatlarını zor sürdürdüler. Futbol içinde fazla rol almadılar. Beklenen başarıyı gösteremediler.”

‘SABIRLI OLMAMIZ LAZIM’

“Almanya ile kıyaslarsak yine sabır konusuna geleceğiz. Kai Havertz, U21 oyuncusu olmadan U19’dan A takıma çıkan tek oyuncu. Ama A Milli Takım için oynamadan önce 60 tane Bundesliga maçına çıktı Havertz. Avrupa Ligleri de dahil olan bir atmosferde. Bizim şu anda bahsettiğimiz genç oyuncumuzun Fenerbahçe’de daha 90 dakika oynamadığı süreler hakkında konuşuyoruz. Arda bizim değerimiz. Türkiye’nin, Türk futbolunun değeri… Bizim ona kendini geliştirebilecek, en güzel ortamı sağlamamız gerekli.”

‘ÖNÜNDE 2-3 YIL VAR’

“Arda’nın Türk futboluna vuracağı damga, sağlayacağı katkı, verecekleri yarın ya da 6 ay sonra deği! Doğru geliştirilirse 2-3 yıl sonra asıl aşamasını kaydedip Türk futboluna değer katabilecek. Kulüplerin, yetkililerin daha dikkatli, uzun vadeli, sabırlı kararlar vermesi ve kamuoyunun da bunun bilincinde olması önemli. Biraz daha gönül isterdi ama fiziksel yapısı daha güçlü olsun. (Gülerek) Onun yeteneğinin ancak yüzde 10’u bende vardı.”

‘JORGE JESUS’LA KONUŞTUK’

“Tabii ki sayın Jesus ile Arda üzerine de konuştuk. Arda ile birlikte diğer potansiyel A Milli Takım oyucularımız hakkında da bilgi aldık. Kulüpler içinde verilen kararlar, yapılanma, kulübün içindedir.”

‘EURO 2024’TE OLACAĞIZ’

“Tabii ki sayın Jesus ile Arda üzerine de konuştuk. Arda ile birlikte diğer potansiyel A Milli Takım oyucularımız hakkında da bilgi aldık. Kulüpler içinde verilen kararlar, yapılanma, kulübün içindedir. Şu an mevcut oyuncularımızı göz önünde tutarsak kesinlikle, çok net Avrupa Şampiyonası’na gidecek kalitede olduklarını söyleyebilirim. EURO 2024’de olacağız. Diyelim ki elemelerde yüzde 2 motivasyon eksikliğim oldu ise, emin olun Dünya Kupası’nı izlerken o yüzde 2’yi misli misli doldurdum. Ve ben kesinlikle Türkiye ile bir Dünya Kupası’na gitmek istiyorum.”

‘SON KARAR HEP BENİM’

“Türk futbol camiasında, kültüründe bir yere gönül verdiyseniz onların kendi oyuncularını Milli Takım’da görmek istemeleri, desteklemeleri doğal bir şey… Bu Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe ve tüm kulüpler için geçerli. Taraftarlık da camiaya olan sevgi de olan şeyler bunlar. Burada da çok kesin ve net konuşacağım. Biz teknik ekibimizle kadroyu belirliyoruz. Ve son kararı ben veriyorum. Sorumluluk benim.” ‘Milli forma için 4 büyükte mi oynamak gerekir?’ eleştirisini hak etmiyoruz. Aslında seçtiğimiz oyuncuları takip ederlerse sorunun yanıtı orada!”

‘KORNALARA BASACAĞIZ’

“Almanya’da kasiyerlik yaparken gurbetçi bir taraftarımız ‘Hocam kornaya basma imkanımız olsun’ dedi. Sonuçta bizi o kadar galibiyetler, başarılar mutlu ediyor ki! Biz konvoylar yapacağız. Şehirlerimizde kutlamalar da yapacağız. O kornaya basmak istiyoruz. Hedefler ile alakalı düşündüğümde kafamda hep korna sesi yükseliyor. O kornayı taraftarımız aklıma kazıdı. Kornalara basacağız.”

KLOPP’TAN TÜRKİYE İTİRAFI

“Her doğruyu her yerde direkt söylememek lazım. O yüzden doğruyu en güzel şekilde ifade etmeye çalışacağım. Benim yaptığım ve yapmak istediğim istatistiksel bilgilerle bu durumu göstermek! Bu şekilde daha net belli oluyor. Türkiye ile Avrupa’nın 5 büyük liginde yaş ortalamalarını, topun oyunda kaldığı süreleri, U21 takımımızın piyasa değerini ve U21 oyuncularımızın Süper Lig’de aldıkları süreleri kıyasladığınızda çoğu konuda Türkiye’nin son sıralarda olduğunu göreceksiniz.” Klopp ‘Türkiye’de çalışmam, beni kovarlar. Çünkü sabır yok’ demişti.”

“Bana gerçekten ‘Türkiye’de gerçekten sabır diye bir şey var mı?’ diye sordu Klopp. Jurgen Klopp’un bir kulüpte göreve geldikten sonraki başlangıç süreleri sıkıntılı ya da düzenleme içinde geçer. Kendisi Türkiye’de günlük sonuçların, mağlubiyetlerin, başarısızlıkların neden insan kaynaklı görüldüğünü, gelişim adına neden beklemediklerini merak etti. Örneğin Dortmund… Klopp’un takıma gelişinden belirli süre sonra başarı elde edilmeye başladı. Ama normalde Türkiye’de o süre zarfında inanılmaz eleştiriler olur. Türkiye’de, Klopp’u şaşırtan konu bu.”

‘YAPTIĞIMIZ İŞTEN MEMNUNUM’

“Göreve geldiğimde önceki yönetimin belirlediği iki hedef vardı. Birincisi mümkünatı varsa Dünya Kupası play off turuna kalabilmek ve Uluslar Ligi’nde ise bir üst lige çıkmaktı. Bu iki hedef de başarıldı. Bu konuda 10 puan aldık diyebilirim. Hakan Çalhanoğlu’nun en iyi performansını gösterdiği milli takım dönemini yaşıyor olması… Bu beni çok mutlu ediyor. Ferdi Kadıoğlu ve Salih Özcan gibi iki genç futbolcuyu Türkiye Milli Takımı’na kazandırdığım için mutlu, gururluyum. Genel olarak baktığımda ben kesinlikle yaptığımız işten çok memnunum. Tabii ki, işin görevin doğalında olduğu gibi bazı verilen kararlar, oyuna sunduğunuz 11, taktiksel düşünceler maçtan sonra daha farklı düşünmenize neden olabiliyor. Ama benim üzerinde durduğum konu da şu… Bizler eğer ki bu yaptığımız hatalardan ders çıkarmazsak kötü! Eğer çıkardığımız dersler varsa bu zorluklarda avantaja dönüyor.”

‘DEPREM BENİ ÇOK ÜZDÜ’

“Deprem beni daha özel şekilde vurdu. Çünkü biz son maçları o bölgede oynadığımız için oradaki insanları tanıma imkanımız oldu. Sıcaklığı, desteği, sevgiyi yaşadık. Bunun üzerine oradaki binaların yıkılması, insanların yaşadıkları, ortaya çıkan sıkıntılar bizi daha çok üzdü. Daha fazla hissettik. Ama şöyle de bir hissiyat içindeyim. Şu an zor zamanlardan Türkiye milletinin yeni yapılanma ile birlikte buradan daha güçlü şekilde kalkacağına inanıyorum.”